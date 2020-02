Dopo l'anticiclone africano sono in arrivo venti di origine artica. A Milano e in Toscana martedì allerta arancione

Dall’estate all’inverno in una settimana. Lunedì un anticiclone nordafricano e il vento di Föhn hanno portato le temperature fino a 27 gradi a Pinerolo e 26 a Torino, nei giorni che tradizionalmente sono tra i più freddi dell’anno. Ma, in poche ore, la situazione è destinata a cambiare radicalmente: da martedì, sotto la spinta delle correnti polari, è previsto un primo calo delle temperature. Entro giovedì sono previsti fino a 10-12 gradi in meno.

Il caldo record registrato in Piemonte, secondo l’Arpa, è stato l’effetto di intense correnti nordoccidentali convogliate da una saccatura proveniente dalla Scandinavia. Venti di Föhn molto forti, con raffiche fino a 160 km/h in quota e oltre 90 km/h nelle vallate alpine e nei fondovalle. Intanto in Sardegna, dopo i giorni della merla caratterizzati da un clima primaverile, è stata una giornata quasi estiva con temperature da record per il mese di febbraio. Nella zona di Capo Bellavista, sulla costa centro orientale, alle 13 si sono toccati i 27 gradi. Una temperatura mai raggiunta in questo mese legata al campo di alta pressione che in questo momento insiste sul bacino del Mediterraneo.

Da martedì invece forti correnti settentrionali porteranno aria polare. Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, prevede che “l’alta pressione si allungherà dall’Europa occidentale verso le isole britanniche favorendo la discesa di correnti fredde di origine artica lungo il suo bordo destro, che irromperanno sull’Italia determinando un brusco calo termico da nord a sud entro giovedì. Sarà anche l’occasione per il ritorno della neve a quote basse sulle Alpi di confine e sulle adriatiche centro-meridionali”. A Milano è stata emanata l’allerta arancione per vento forte a partire dalle prime ore della mattinata. Codice arancione anche in Toscana dalle 8 alle 18 in particolare sull’Arcipelago e la costa livornese e grossetana.