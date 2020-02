“Siamo molto vivi” afferma Ettore Rosato, arrivando a Cinecittà, dove è in corso la prima assemblea nazionale di Italia Viva. “Il Paese ha bisogno di un’economia che riparta”. Ed ecco, infatti, che a distanza di soli quindici giorni dall’evento di Torino, Italia Viva ripresenta il ‘piano shock’ da 120 miliardi di euro. Somme ‘virtuali’, ovvero “stanziate” ma non già a disposizione delle casse dello Stato. Ma i parlamentari di Italia Viva assicurano: “I soldi ci sono”. Molte le rivendicazioni per quanto operato finora al governo, ma i sondaggi inchiodano il partito di Matteo Renzi sempre attorno al 4%. “Lasciate perdere i sondaggi di oggi”; “ai sondaggi crediamo il giusto”; “gli elettori, quando verranno chiamati al voto, vedremo se ci premieranno o no”.

“Credo che ci sia uno spazio enorme che vada oltre il 20% e oltre Italia Viva ci starà anche parte di un mondo che ha votato in parte Forza Italia”, afferma il capogruppo al Senato, Davide Faraone. In platea ad ascoltare Renzi, fa capolino anche Antonio Angelucci: “Forza Italia e Italia Viva? Stiamo là…”.