Il costo di questo capo è di 60 sterline, nulla in confronto ai 75 dollari della candela, tanto più che tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere l'Australia, da mesi alle prese con i terribili incendi che hanno causato 25 vittime e la morte di oltre 1 miliardo di animali nativi

In principio ci fu la candela all'”odore della mia vagina” e ora arriva invece la t-shirt della vulva. Ebbene sì, Gwyneth Paltrow ha lanciato sul suo sito di e-commerce Goop un nuovo, stravagante prodotto destinato a far discutere. Si tratta di una collezione di magliette, molto semplici, bianche, con solo una scritta in nero che recita “It’s only a vulva“, ovvero “È solo una vulva“, nello stesso font usato da Goop. Il costo di questo capo è di 60 sterline, nulla in confronto ai 75 dollari della candela, tanto più che tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere l’Australia, da mesi alle prese con i terribili incendi che hanno causato 25 vittime e la morte di oltre 1 miliardo di animali nativi.

La t-shirt della vulva fa riferimento ad alcuni episodi specifici che si vedono nella sua docu-serie Netflix “Goop Lab” in cui affronta in modo controverso una serie di argomenti legati alla sfera del sesso e del benessere. In particolare, vuole esorcizzare i taboo riguardanti la sfera sessuale usando la chiave dell’ironia per incentivare le donne ad avere più fiducia in sé stesse e più consapevolezza, con un’attenzione particolare poi all’”origine del mondo“. Ognuna delle nuove magliette si riferisce a un tema specifico, dalle diete pegan, dette anche paleo-vegane, alle docce fredde, in riferimento ai loro benefici multipli, e ha diverse scritte: ci sono per esempio anche “Instinct”, “Istinto”, e “Cold shower?” ovvero “Doccia fredda?”.