Per il tennista austriaco si tratta della prima vittoria contro il campione spagnolo in un match del Grande Slam e della prima semifinale a Melbourne. Intanto c'è attesa per la sfida tra Federer e Djokovic

Sorpresa agli Australian Open. Rapael Nadal, numero uno del raking mondiale, è stato battuto ai quarti di finale da Dominic Thiem in quattro set, di cui tre al tie break, con il punteggio di 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 4-6, 7-6 (8-6). E dopo 4 ore e 15 minuti di gara. È la prima volta nella carriera del tennista austriaco: Thiem infatti aveva perso tutte e cinque le precedenti partite di un Grande Slam disputate contro il campione spagnolo. Non solo, per Thiem si tratta anche della prima semifinale in uno Slam che non sia il Roland Garros: la sfida che lo attende ora è con il tedesco Alexander Zverev, che nella notte italiana ha sconfitto sempre in quattro set lo svizzero Stan Wawrinka.

Nadal interrompe così la sua scalata alla finale, disputata e persa lo scorso anno contro il serbo Novak Djokovic, e la sua rincorsa al ventesimo Slam in carriera. Tra i semifinalisti Australian Open c’è proprio Diokovic che domani sfiderà il 20 volte vincitore di titoli Slam Roger Federer, autore di una grande rimonta nel match di martedì contro Tennys Sandgren.