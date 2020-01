Brividi di emozione al Mapei Stadium, quando sul maxi-schermo sono apparse le parole di Kobe Bryant, lette da uno speaker, sull’amore che nutriva per l’Italia e, in particolar modo, per Reggio Emilia, città in cui la leggenda Nba visse tra il 1989 e il 1991. Le due squadre in campo, Reggiana e Südtirol, hanno interrotto il gioco al 24esimo minuto (in riferimento al numero di maglia di Bryant dal 2007 in avanti). Sugli spalti, gli striscioni in onore del Mamba. Il sindaco di Reggio Emilia ha annunciato che verrà dedicata una piazza all’ex stella dei Los Angeles Lakers scomparsa due giorni fa in un incidente in elicottero insieme alla secondogenita e ad altre sette persone.

Video Twitter/Davide Cocchi