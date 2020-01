Il giorno dopo il voto delle Regionali in Emilia Romagna e in Calabria, Giorgia Meloni esalta la crescita di Fratelli d’Italia e non nasconde una certa amarezza per la sconfitta di Borgonzoni. Anche se poi precisa: “Non utilizzare il risultato per creare spaccare la coalizione di centrodestra o per recriminare nei confronti di qualcuno”. Certo, afferma la leader di Fratelli d’Italia “anche le sconfitte insegnano qualcosa e io so cosa si può fare meglio: il candidato del centrodestra deve essere più riconoscibile in quanto tale e non come espressione di un solo partito”. La Meloni poi analizza le conseguenze del voto sul governo: “I 5 Stelle sono scomparsi” . E sulle Sardine dice: “Sono state violate le regole della par condicio ma non hanno spostato consenso, ma hanno mobilitato l’elettorato di sinistra”. Il Pd è primo partito a Bibbiano? “Non mi sorprende. Sono la prima a essere arrivata lì e sarò l’ultima ad andare via”

