La festa della cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2020 (considerati gli Oscar della musica) che si è tenuta allo Staple Center di Los Angeles, è stata interrotta dalla tragica notizia della morte del campione di basket Kobe Bryant, che ha perso la vita con la figlia 13enne Gianna Maria, in un tragico incidente in elicottero. “Questa notte è per Kobe”, ha detto Lizzo, e la presentatrice dello show Alicia Keys ha aggiunto: “Ti amiamo Kobe“, intonando la canzone “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday” dei Boyz II Men.

È stata anche la sera del trionfo della cantautrice 18enne Billie Eilish che con il disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, pubblicato a marzo 2019, ha conquistato i premi più prestigiosi: Miglior Nuova Artista, Album dell’anno, Canzone dell’anno e Registrazione dell’anno. “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, che ad oggi ha totalizzato oltre 24 miliardi di stream nel mondo, ha debuttato alla prima posizione della Billboard 200 in America così come in altri 17 Paesi nel mondo.

Delusione per Lizzo, altra favorita alla vigilia, che ha agguantato un premio importante come Miglior pop solo performance. Tra gli altri premiati c’è anche Michelle Obama. L’ex First Lady ha ottenuto un riconoscimento per la la sua autobiografia “Becoming” come Best spoken word album, nella versione in audiobook. Riconoscimenti per Lady Gaga e Bradley Cooper per “A star is born” nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media. Nella categoria Best Song Written for Visual Media un altro riconoscimento è andato a Lady Gaga per il brano “I’ll never love again”. Beyoncé ha vinto il premio Best Music Film per “Homecoming”.

John Legend, Meek Mill, DJ Khaled hanno omaggiato il rapper Nipsey Hussle, morto il 31 marzo del 2019 dopo essere stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco fuori dal suo negozio a Los Angeles. La sua “Racks in the Middle” è stata premiata postuma come miglior performance rap. Demi Lovato si è commossa, cantando il singolo “Anyone”, scritto solo quattro giorni prima dell’overdose che nel luglio del 2018.

Archiviato il grande successo ai Grammy Awards 2020, Billie Eilish è già al lavoro per il tema portante della colonna sonora del 25esimo capitolo della saga di James Bond, “No Time to die”, il film nei cinema di tutto il mondo dal 2 aprile e nel Regno Unito e in America dal 10 aprile.