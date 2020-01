“Abbiamo problemi drammatici in Italia. Si sarà dimesso? Non mi fate dire niente, mannaggia”. E’ la battuta pronunciata ieri pomeriggio dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sulle dimissioni di Luigi Di Maio dalla guida del M5s.

Durante la presentazione delle agevolazioni per il commercio a Salerno, il politico dem ha ironizzato sulla notizia, aggiungendo: “Non posso parlare. Come è dura l’esistenza quando non puoi fare più una mezza battuta. Io mi farei tagliare una mano per una battuta. E ora non posso fare più niente”.