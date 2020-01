Brucia ancora l’Australia. Un massiccio incendio nei pressi dell’aeroporto di Canberra ha costretto gli abitanti a rifugiarsi nelle loro case su indicazione delle autorità. Lo riferisce il Guardian. Verso le 17.30 ora locale, ai residenti di tre quartieri della città è stato detto che era troppo tardi per evacuare e che l’incendio era fuori controllo. A bruciare sono 90 ettari a sud dell’aeroporto. Inizialmente portata a livello di emergenza l’allerta è stata poi ridotta. Sul posto sono ancora in azione i vigili del fuoco. Solo pochi giorni fa una nuova allerta meteo aveva coinvolto la regione. A preoccupare non erano le fiamme, ma la grandine.

