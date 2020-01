Non sono bastati gli incendi devastanti. In Australia è di nuovo allerta meteo. Dopo le fiamme, infatti, sono arrivati i temporali. Il rischio, fa sapere il servizio meteo australiano tramite un comunicato, è di inondazioni. Già in questi ultimi giorni non sono mancati fenomeni atmosferici anomali come tempeste di sabbia nel New South Wales e grandine con chicchi grandi come palline da golf come hanno testimoniato alcuni cittadini postando video sui social.

L’ondata di maltempo riguarderà sia la regione già colpita dalle piogge di questi giorni che il sud Queensland e molte zone dello stato di Victoria. Grazie alle piogge i Vigili del fuoco, ancora impegnati nel contenimento delle fiamme, hanno avuto una tregua. Tanti però gli incendi ancora attivi nel paese: 68 incendi nel New South Wales e 27 nello stato di Victoria. Nessuno però è più considerato a un livello di “emergenza”.

