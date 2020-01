Avviato il primo passo per il processo di messa in stato d'accusa al presidente - che durerà diversi giorni - anche se, con la maggioranza repubblicana di 53 contro 47 democratici, è improbabile che il Senato arrivi ai due terzi di voti favorevoli alla condanna

Dal palco del Forum economico di Davos esalta i successi degli Stati Uniti, anche se la portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham assicura che “sarà informato periodicamente dallo staff”. Sì perché dall’altra parte dell’oceano, al Senato, si apre il processo di impeachment che lo vede accusato di abuso di potere e ostruzione del Congresso. Donald Trump lo ripete anche oggi: il processo è una “bufala. Stiamo incontrando i leader mondiali – ha detto da Davos ai giornalisti -, le persone più importanti del mondo e stiamo facendo grandi affari. Quell’altra cosa è solo una bufala, la caccia alle streghe che dura da anni e francamente è vergognosa”. E nel nominare i deputati repubblicani che lavoreranno col suo team difensivo, il tycoon si è detto “fiducioso che essi contribuiranno a concludere speditamente questa sfacciata vendetta politica per conto del popolo americano”. Intanto i sette manager democratici che rappresentano l’accusa hanno dichiarato che i repubblicani vogliono “un processo truccato” per coprire la condotta del presidente, attaccando così la risoluzione presentata dal leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell. Risoluzione che dà ai dem 24 ore di tempo nell’arco di due giorni per esporre e motivare le accuse verso il tycoon.

Le richieste dei dem – I manager democratici alla Camera hanno chiesto al consigliere della Casa Bianca Pat Cipollone, avvocato alla guida del team legale del presidente al processo, di pubblicare ogni “informazione di prima mano” che abbia sulle accuse. Per i democratici, le prove raccolte sinora indicano che Cipollone è un “testimone materiale” degli elementi a disposizione. “Deve rivelare tutti i fatti e le informazioni di cui ha conoscenza di prima mano”, così che il Senato e il Chief Justice possano essere a conoscenza di ogni potenziale questione etica, conflitto o faziosità”, hanno scritto in una lettera al legale. Il leader della maggioranza Gop al Senato, Mitch McConnell, ha proposto un calendario fitto per le dichiarazioni di apertura di ciascuna delle due parti. I democratici si oppongono al suo piano, che accusano di frettolosità allo scopo di prosciogliere il prima possibile il magnate. Oggi McConnell introdurrà la sua risoluzione, il team legale della Casa Bianca avrà un’ora per proprie dichiarazioni, poi toccherà ai manager della Camera per lo stesso tempo. I senatori voteranno poi sulle regole proposte da McConnell. Per le dichiarazioni di apertura, McConnell ha proposto 24 ore in 4 giorni per ciascuna parte. Dopo i quattro giorni, i senatori avranno fino a 16 ore per porre domande ad accusa e difesa, seguite da quattro ore di dibattito. A quel punto i senatori voteranno sulla possibilità di chiamare ulteriori testimoni e accogliere nuovi documenti, come chiedono i democratici. Alla fine delle deliberazioni, il Senato voterà su ciascun articolo d’impeachment. Con la maggioranza repubblicana di 53 contro 47 democratici, è improbabile che il Senato arrivi ai due terzi di voti favorevoli alla condanna.

Il team legale di Trump – Mentre il Senato discute, in una nota di 171 pagine il team legale del presidente, guidato da Cipollone, considera “strutturalmente carente” l’accusa, visto che non ci sono prove di violazione della legge e sottolinea che Trump “non ha fatto nulla di sbagliato” e i democratici hanno avviato l’impeachment per “interferire nelle elezioni del 2020”. Inoltre l’accusa di ostruzione del Congresso mina la separazione dei poteri. La nota legale afferma che non vi sono prove del fatto che Trump abbia posto l’apertura di una inchiesta contro il figlio del suo rivale politico Joe Biden come condizione per l’invio di aiuti militari a Kiev e l’organizzazione di una visita alla Casa Bianca del presidente ucraino. La famosa telefonata fra Trump e l’omologo ucraino Volodymyr Zeelensky viene descritta come “perfettamente appropriata”.

Cosa pensano gli americani – Secondo un sondaggio realizzato dalla Cnn e rilanciato da Politico, il 51% degli americani vuole che Donald Trump sia condannato e rimosso dalla presidenza. I risultati, comunque, descrivono un fronte di ‘innocentisti’ consistente: il 45% degli intervistati infatti sostiene che Trump non debba essere condannato e rimosso. Il rilevamento registra inoltre che il pubblico americano sta seguendo con attenzione l’impeachment, con il 74% che afferma che si tiene molto o abbastanza informato sui suoi sviluppi. Dal sondaggio però arriva un’indicazione netta riguardo all’orientamento del pubblico sulla questione controversa della convocazione dei testimoni, richiesta dai democratici e contrastata dai repubblicani. Il 69% degli intervistati vuole infatti ascoltare nuove testimonianze durante il procedimento, mentre solo il 29% si oppone all’idea.