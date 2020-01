Dopo l’addio alla vita di corte e ai titoli nobiliari di Harry e Meghan tocca ad un nipote della regina Elisabetta, figlio di Anna, dare scandalo tra gli Windsor. È bastato che Peter Phillips, quindicesimo in linea di successione per il trono del Regno Unito, recitasse in uno spot per una televisione di Shangai

Ancora caos tra i reali d’Inghilterra. Ma questa volta c’è chi il titolo reale non ce l’ha o lo millanta. Dopo l’addio alla vita di corte e ai titoli nobiliari di Harry e Meghan tocca ad un nipote della regina Elisabetta, figlio di Anna, dare scandalo tra gli Windsor. È bastato che Peter Phillips, quindicesimo in linea di successione per il trono del Regno Unito, recitasse in uno spot per una televisione di Shangai in Cina. Phillips appare tutto in papillon e smoking nero dalla tenuta inglese di Longleat House mentre assaggia di prima mattina un bel bicchiere di latte appena munto dalle sue mucche libere al pascolo. Secondo quanto riferito dai giornali inglesi, l’azienda che viene pubblicizzata – Bright Dairies – è sua. Durante lo spot la voce fuori campo elogia le qualità del latte in questione e intanto Phillips beve a più non posso bicchieroni di latte. Tra le tante qualità della candida bevanda però viene anche spiegato che Phillips “è membro della famiglia reale britannica”. Ma come hanno sottolineato diversi tabloid inglesi, Phillips non avrebbe nel tempo ancora ottenuto alcun titolo nobiliare e per questo la sua iniziativa commerciale è stata tacciata di sfruttare un blasone nobiliare per ricavare milioni di dollari. Buckingham Palace non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo ma fonti vicine alla casa reale sostengono che non è loro obbligo commentare questioni inerenti privati cittadini.