Ancora un crollo in galleria dopo quelli nella galleria Bertè sulla A26 e nella galleria Maxetti sulla A10: parte di intonaco della volta della galleria Ricchini, nel comune di Quiliano (Savona), sulla A6 Torino-Savona è crollato la scorsa notte. La galleria è rimasta chiusa in direzione del capoluogo piemontese ed è stata riaperta in mattinata dopo che i vigili del fuoco e la Polstrada hanno rimosso i materiali caduti ed effettuato i rilievi. La A6 è la stessa autostrada dove, lo scorso 24 novembre, è crollato un pezzo di viadotto travolto da una frana.

Ieri sulla A1o un pezzo di una ondulina si è staccata dalla volta della galleria, sull’autostrada Genova – Ventimiglia, nei pressi di Arenzano. A segnalare l’accaduto è stato un automobilista che ha chiamato i vigili del fuoco. Nessun mezzo è stato coinvolto. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Autostrade che hanno rimosso l’ostacolo. Non ci sono state ripercussioni sul traffico. Lo scorso 30 dicembre invece, sulla A26 Genova-Alessandria, si erano staccate due tonnellate di materiale dalla volta della galleria Bertè senza causare danni ai mezzi in transito. Ieri una parte di intonaco si era staccato, senza causare problemi, nella galleria Turchino, sempre in A26. Quando l’intonaco si è staccato dalla volta della galleria di Quiliano (Savona) non c’erano automobili. L’intervento di rimozione, pulizia e messa in sicurezza sulla A6, gestita da Autostrada dei Fiori, si è concluso prima dell’alba senza causare problemi al traffico.

“Non si è verificato alcun crollo di intonaco né tantomeno di cemento nella galleria di Quiliano sulla A6, si è verificata solo una piccola nuvola di polvere di vernice staccatasi dal fianco della galleria”. Lo precisa Autostrada dei Fiori, la società che gestisce la A6, specificando, inoltre, che la galleria “non è mai stata chiusa”.

Foto relativa al crollo nella galleria Bertè sulla A26