La procura di Savona ha avviato accertamenti anche sullo stato dei piloni del viadotto della A6 Madonna del Monte crollato domenica pomeriggio. Una porzione di circa 30 metri di viadotto nel tratto tra Altare e Ferrania è venuta giù, trascinata da “una imponente frana con una colata di 2 metri di fango” che ha travolto i pilastri, ha spiegato il governatore ligure Giovanni Toti. “Abbiamo fatto alcuni sopralluoghi ma per chiarire i fatti ci vorrà tempo”, ha detto il procuratore capo Ubaldo Pelosi. A chi gli chiedeva se quanto successo si debba attribuire a problemi strutturali su piloni o collina, Pelosi ha risposto: “E’ impossibile dirlo adesso, sono oggetto delle indagini“.

Mentre il professor Nicola Casagli, l’esperto di frane docente dell’Università di Firenze, sta sorvolando l’area, proseguono gli accertamenti della Polstrada che attraverso le telecamere di sorveglianza installate sull’autostrada cerca di capire se al momento del crollo stessero passando mezzi. Analogamente, vanno avanti le ricerche dei Vigili del fuoco sulla massa della frana.

Il tratto dell’autostrada “Verdemare” dove si è verificato il crollo risulta di competenza di Autostrada dei Fiori, gruppo Gavio. “E’ tecnicamente possibile poter ricostruire la parte del viadotto crollata in quattro mesi con l’ipotesi di una campata in acciaio non sorretta da un pilone”, ha fatto sapere l’amministratore delegato Bernardo Magrì durante la riunione in prefettura a Savona con il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli. “Stiamo già lavorando a questa possibilità con la nostra unità di crisi“. Ci sono già aziende pronte a intervenire, ha fatto presente Magrì. I tecnici stanno verificando la tenuta dell’altra carreggiata per valutare se poterla riaprire su due sensi di marcia.