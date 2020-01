“Possibilità di rinviare il voto previsto per il 20 gennaio su Matteo Salvini? Un’ipotesi inesistente, nessuno ne ha parlato”. A rivendicarlo il presidente e senatore forzista Maurizio Gasparri, al termine della prima seduta della Giunta sulle autorizzazioni a procedere, in merito alla richiesta avanzata dai magistrati di Catania sul caso Gregoretti, nei confronti dell’ex ministro dell’Interno. Gasparri ha spiegato che presenterà la sua relazione sull’autorizzazione a procedere giovedì mattina in Giunta, convocata alle 8.30. Questa relazione sarà poi discussa dai componenti della Giunta anche nelle sedute seguenti, mentre le dichiarazioni di voto e il voto saranno, come confermato da Gasparri, lunedì 20 gennaio. Dopo, sarà l’Aula di Palazzo Madama a doversi esprimere sulla richiesta contro Salvini.

