Non c’è stato niente da fare per il bimbo che sabato pomeriggio si è schiantato con il suo bob contro un albero sulle nevi di Valdidentro, paese della Valtellina in provincia di Sondrio. Il piccolo Diego Lanfranchi si trovava con i genitori e stava giocando con il fratellino di due anni al di fuori delle piste da sci, in un’area con boschi e piccole baite. A un certo punto lo slittino con i due fratellini ha preso eccessiva velocità, lungo il pendio innevato, e ha finito la sua corsa contro un larice. I due piccoli sono stati sbalzati sulla neve è per il più grande da subito le condizioni sono apparse molto gravi.

È intervenuta l’eliambulanza da Como, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I medici avevano tenuto riservata la prognosi, mentre il fratellino di due anni se l’era cavata con ferite meno serie e un grande spavento, venendo dimesso lunedì. Non c’è stato niente da fare per Diego, la cui morte è avvenuta nel pomeriggio. Indaga la Scuola alpina della Guardia di finanza di Bormio. Il bob è stato posto sotto sequestro dai militari che oggi hanno compiuto nella zona dell’incidente un nuovo sopralluogo, prima di inoltrare il rapporto al magistrato della procura di Sondrio.