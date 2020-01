Si chiama Hallstatt ed è un piccolo borgo sulle Alpi, a un'ora di distanza da Salisburgo: questo la rende una meta particolarmente comoda per i tour operator, oltre che per i viaggiatori mordi-e-fuggi del weekend

Se avete sempre sognato di visitare il paese delle fiabe, la vostra destinazione è Hallstatt, in Austria: il pittoresco borgo alpino è stato il modello a cui i disegnatori Disney si sono ispirati per il villaggio di Arendelle, il regno di Elsa e Anna del film Frozen, recentemente tornato al cinema con il secondo capitolo. Ma tutta la pubblicità generata dal cartone animato è stata una disgrazia per la cittadina austriaca, dice il sindaco Alexander Scheutz: “Hallstatt è un importante pezzo di storia culturale di questo Paese, non un museo”.

Il problema è che è stata letteralmente invasa dai turisti, anche 10mila al giorno: troppi, per un borgo che non fa nemmeno mille abitanti. E il primo cittadino chiede una tregua. Hallstatt si trova solo a un’ora di distanza da Salisburgo, e da Vienna si può raggiungere in treno: questo la rende una meta particolarmente comoda per i tour operator, oltre che per i viaggiatori mordi-e-fuggi del weekend. Forse però è meglio guadare la versione disegnata, comodamente seduti sul divano.