La popstar ha appena lanciato un nuovo video, Yummy, in cui soffia i capelli rosa. Ma stavolta gli attacchi sono per la moglie, e pare che dietro ci sia lo zampino delle fan di Selena Gomez...

Justin Bieber torna in radio con un nuovo singolo, Yummy, e subito si scatena la polemica sui social: ma stavolta nel mirino degli haters non c’è la popstar (che nel nuovo video sfoggia i capelli rosa) bensì sua moglie, Haley Baldwin. La modella americana in un lungo post su Facebook ha detto di essere stata attaccata online. Ma c’è di più: gli attacchi sarebbero partiti dallo stuolo di fan di Selena Gomez, cantante ed ex fidanzata di Justin Bieber, i cui tira e molla avevano riempito per anni le pagine di gossip.

“Instagram e Twitter sono un terreno fertile per la crudeltà – ha scritto la nuova signora Bieber – Vorrei poter dire che queste parole non hanno effetto di me, ma vi do una notizia: fa male essere fatti a pezzi su Internet! Fa male essere continuamente paragonati a qualcuno” prosegue, con un chiaro riferimento a Selena Gomez, che di recente è stata anche protagonista del film di Woody Allen “Un giorno di pioggia a New York”, che su Twitter ha 60 milioni di followers. Ieri – con un tempismo che ha subito fatto drizzare le antenne ai fan – ha scritto: “Se l’unica opzione è lasciar andare…resterò vulnerabile”. Guarda caso, commentano molti, proprio nelle stesse ore in cui Justin Bieber diffondeva il nuovo video.