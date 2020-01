Già un anno fa, la legge “spazza corrotti” aveva previsto il blocco definitivo della prescrizione con la sentenza di primo grado. Come stabilito, la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ma dopo 12 mesi di “moratoria” e di sostanziale disinteresse si è scatenato ora il dibattito. Che presenta tutti i sintomi di […]

l’inchiesta – Caso Gregoretti

In Senato la difesa dell’ex ministro: non c’è nulla che dimostri la “collegialità”. In Giunta 12 a 11 per la bocciatura. Poi, sarà tutto da rifare