Venerdì per l'infezione è morta una donna di 48 anni, residente a Predore. Prima di lei altri tre casi a Villongo. Proprio in questo ultimo paese saranno effettuati 200 prelievi su una popolazione di 7mila abitanti. Intanto Regione Lombardia ha ordinato l'apertura straordinaria degli ambulatori per le vaccinazioni

Dopo la morte di una donna di Predore (Bergamo) venerdì per meningite, sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo è caccia al portatore sano di meningococco di tipo C. A convincere Ats Bergamo e l’assessorato alla sanità di Regione Lombardia ad avviare un’indagine a campione tra la popolazione con tamponi salivari sono stati anche altri tre casi, tutti a Villongo, poco distante da Predore: il decesso della donna di 48 anni sarebbe infatti il quarto caso di meningite e il secondo decesso, nella Bergamasca, dopo quello di una studentessa di 19 anni avvenuto lo scorso 2 dicembre. E, stando alle ipotesi a cui stanno lavorando le istituzioni, proprio a Villongo si deve cerca il portatore sano. Così sono scattati i 200 prelievi sulla popolazione di 8mila abitanti.

Secondo i medici resta ancora da stabilire se nell’ultimo decesso si tratti di un’infezione del ceppo C, lo stesso dei tre residenti di Villongo. Intanto è stata avviata una “profilassi tra i familiari antibiotica precauzionale per tutti i familiari e le persone che sono state a contatto con la donna deceduta venerdì, ricostruendone ogni spostamento degli ultimi giorni”, come spiega l’assessore al Welfare, Giulio Gallera. Non solo: “Verrà ampliata – continua l’assessore – l’offerta vaccinale gratuita per i cittadini fino a 60 anni”. In particolare: “Verranno aperti ambulatori straordinari, oltre a quelli di Villongo e Sarnico, anche nei comuni di Predore, Credaro e Paratico, nelle sedi comunali o in luoghi che si stanno individuando in sinergia con le amministrazioni locali. Ad oggi già vaccinate più di mille persone”.