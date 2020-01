“Gennaio sarà decisivo per le sorti del governo Pd-Cinque stelle. Azzardi una previsione?”. “Credo sia già difficile fare previsioni quando devi prevedere comportamenti di persone razionali, quando devi prevedere reazioni di partiti schizofrenici e impazziti che non fanno altro che dividersi al loro interno, è assolutamente impossibile”. Così il direttore de Il Fatto quotidiano, Marco Travaglio, risponde a Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, sul possibile futuro dell’esecutivo che a inizio anno dovrà affrontare il difficile test delle elezioni regionali in Emilia Romagna. “Se fossero razionali farebbero tutti esattamente il contrario di quello che fanno. Quelli che stanno in maggioranza si terrebbero stretto il governo Conte nell’attesa che Salvini continui a sgonfiarsi e dall’altra parte Salvini dovrebbe fare il contrario di quello che fa”, dice ancora Travaglio, sottolineando che da quest’anno ci sono anche “altri strumenti introdotti soprattutto grazie ai Cinque stelle” con i quali “partiranno nuove indagini che quando riguardano la politica possono provocare sconquassi”.

