Almeno 21 morti, secondo i media locali, e oltre 10mila evacuati. Un’alluvione ha colpito la capitale indonesiana di Giacarta, causando frane e lasciando sommerse vaste aree della megalopoli. La pioggia caduta la vigilia di Capodanno ha raggiunto anche i 368 millimetri, causando l’esondazione di due fiumi. Decine di migliaia di residenti sono stati costretti a rifugiarsi in strutture temporanee e l’Agenzia per i disastri della nazione del sudest asiatico ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare. Video e foto fanno vedere auto che galleggiano in acque fangose, mentre soldati e soccorritori a bordo di barche aiutano bambini e anziani, costretti a salire sui tetti delle case allagate.

