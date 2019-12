Secondo l'istituto Demos più di metà delle persone interpellate non riesce a non citare l'ex ministro dell'Interno: sono più le persone che lo considerano in modo negativo di quelle che invece lo promuovono. Tra i migliori si segnala il premier Giuseppe Conte, al 12%, stesso successo riscosso da Sergio Mattarella

Matteo Salvini è il politico peggiore dell’anno. Ma anche il migliore. Lo sostiene un sondaggio dell’istituto Demos per il quotidiano Repubblica. Per il 21% degli intervistati il leader della Lega è il miglior politico del 2019. Per oltre, però, un terzo (cioè il 34%) è il peggiore. Quindi più di metà delle persone interpellate non riesce a non citare l’ex ministro dell’Interno. Un po’ come accadeva un anno fa per Matteo Renzi. L’ex premier, però, ha perso centralità nelle opinioni degli italiani: non citato tra i politici migliori, è terzo tra i peggiori col 15%, un punto in meno di Luigi Di Maio. Tra i migliori si segnala il premier Giuseppe Conte, al 12%, stesso successo riscosso da Sergio Mattarella. Tra i personaggi internazionali spicca poi l’assenza di un vero “migliore”: Papa Francesco è primo con l’8 percento dei consensi. Il peggiore di tutti? Donald Trump per il 28% degli intervistati.

Il rapporto su “Gli italiani e lo Stato” dell’istituto guidato da Ilvo Diamanti segnala poi come il quasi il 90% ritiene positiva la riduzione dei parlamentari. In ordine sparso si segnala poi come per il 60% degli italiani la famiglia è ancora considerato un sostegno “economico sicuro“. Per quanto riguarda il gradimento dei singoli leader, il sondaggio commissionato dal Corriere della Sera a Ipsos riporta i dati degli ultimi dodici mesi. Dopo le elezioni europee Salvini aveva un indice vicino al 60 percento, caduto al 42 dopo la crisi e quindi al 37-38. Le polemiche continue del leader del Carroccio, dunque, non sembrano produrre risultati di rilievo. Minimo storico nell’ultimo giorno dell’anno per Di Maio è 21%, indice più che dimezzato rispetto a un anno fa. Cala anche Zingaretti, che è al 25%, meno del conseso registrato dopo le primarie. Cresce invece l’appeal di Giorgia Meloni, che segue Salvini al 36%. Resiste il consenso intorno al premier Conte: ha un indice del 47%, ma è leggermente in calo rispetto alle settimane post crisi di governo. L’esecutivo Pd-M5s, invece, è al 44, dieci punti sotto il governo M5s-Lega.

Per quanto riguarda i singoli partiti, l’istituto guidato da Nando Pagnoncelli sottolinea come il Carroccio sia passato dal 34% delle Europee al 36% di fine luglio. Ad agosto è sceso di 4 punti, fermandosi al 32% a dicembre. Dunque il partito di Salvini rimane il primo ma in lieve calo rispetto al boom della primavera-estate. Il M5s è al 17,7%, più o meno al livello delle Europee. Il Pd, invece, perde quattro punti rispetto alle elezioni per Bruxelles e si ferma al 18%. Dall’altra parte, invece, Italia viva non va oltre il 5,3%: sembra fallito dunque il tentativo di svuotamento di dem sulle orme di Emmanuel Macron con il Partito socialista francese. A destra si conferma il boom di Fratelli d’Italia che supera il dieci percento e ha più del doppio dei voti presi alle politiche, mentre Forza Italia è ferma al 7.