Compleanno in lacrime per la conduttrice del programma di cucina

Compleanno in lacrime per Elisa Isoardi. Naturalmente, lacrime di gioia. La conduttrice de La Prova del Cuoco si è commossa durante la puntata di oggi, puntata registrata perché lei ha raggiunto la mamma in montagna, come si vede dal suo profilo Instagram. Claudio Lippi le ha portato dei fiori in trasmissione: “Un anno che tu hai vinto tanto soprattutto da donna ma anche da grande professionista”, ha detto alla conduttrice prima di introdurre un video proprio della mamma di Elisa. Le lacrime sono arrivate e la Isoardi ha raccontato di avere voglia di tornare a casa, in montagna. Dove adesso, come si vede dall’ultima foto postata sui social, si trova.

Visualizza questo post su Instagram Tanti auguri a me ♥️ #montagna #vita Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 26 Dic 2019 alle ore 3:14 PST