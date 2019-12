Molti fan sul web hanno sottolineato la tragica coincidenza, ricordando che questo periodo è particolarmente legato alla memoria dell'ex cantante degli Wham!: in radio passa di nuovo Last Christmas, uno dei brani più famosi, e al cinema c'è un omonimo film ispirato alla musica del gruppo

Il giorno di Natale è una data maledetta per la famiglia di George Michael: Melanie, la sorella del cantante, è stata trovata morta il 25 dicembre, esattamente come il fratello, scomparso tre anni fa proprio lo stesso giorno. La donna aveva 55 anni e lavorava ancora come parrucchiera, nonostante la cospicua eredità ricevuta dopo la morte di George.

Una terza sorella, Yioda, ha trovato il corpo e ha chiamato la polizia intorno alle 7:30 di mercoledì: un decesso che le autorità non hanno trovato sospetto. “Confermiamo con grande tristezza che Melanie è scomparsa all’improvviso – ha dichiarato la famiglia attraverso il proprio legale – Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento tragico”. Negli ultimi anni le sorelle erano diventate le più strette confidenti di George Michael, e alla sua morte avevano ricevuto una cospicua eredità dal fratello, dividendosi con poche altre persone 97,6 milioni di sterline (poco meno di 110 milioni euro).

I fan sul web hanno sottolineato la tragica coincidenza, ricordando che questo periodo natalizio è particolarmente legato alla memoria dell’ex cantante degli Wham!: in radio passa di nuovo Last Christmas, uno dei brani più famosi, e al cinema c’è un omonimo film ispirato alla musica del gruppo. Poche settimane fa Melanie aveva rilasciato un’intervista al Mirror, proprio per commentare il film con Emilia Clarke: “Io e tutta la famiglia speriamo che al pubblico piaccia il film, con tutta la musica vecchia e nuova di Yog – ha detto riferendosi al fratello – George adorava Natale, e sono sicura che avrebbe adorato questo film”.