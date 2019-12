Oltre il danno, per Cristiano Ronaldo, la beffa. La Juventus è appena stata battuta per 3 a 1 dalla Lazio nella partita per la Supercoppa italiana giocata in Arabia Saudita. Il campione portoghese, al termine dell’incontro, per manifestare tutto il suo disappunto, si è levato dal collo la medaglia destinata agli sconfitti. Dagli spalti, in più, alcuni tifosi lo hanno provocato, urlandogli ripetutamente “Messi, Messi“. Lui ha colto, in parte, la provocazione.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore