Mancano dieci minuti alla fine della partita tra Juventus e Udinese. Maurizio Sarri sostituisce Gonzalo Higuain, in quel momento capitano dopo l’uscita dal campo di Leonardo Bonucci. L‘attaccante argentino si avvicina a Cristiano Ronaldo e gli dà la fascia. Il campione portoghese non ci pensa due volte: richiama l’attenzione di Blaise Matuidi, si incammina verso di lui e gli mette la fascia intorno al braccio. “Grazie per questo onore” ha commentato il giocatore francese su Instagram.

Video Twitter/Football Transfers