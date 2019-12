“Non fanno la semplificazione e la velocizzazione fiscale ma già oggi si riunisce la commissione in Senato per valutare eventuale richiesta di processo a mio carico”, così Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti che lo vede indagato per sequestro di persona. Sull’autorizzazione a procedere chiesta da parte del Tribunale dei ministri di Catania è chiamata a esprimersi oggi la giunta per le Immunità di Palazzo Madama. “Domani mattina voglio guardare in faccia quelli con cui abbiamo condiviso scelte di un intero governo che adesso per amor di poltrona cambiano idea dicendo che era un’iniziativa bizzarra di un singolo che blocca sbarchi” continua il leader della Lega. Che poi cita una canzone di Mia Martini “Piccolo uomo” e poi De Andrè con Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers: “Carlo Martello andava a mignotte, più dell’onor potè il digiuno. Attualizzata al 2019, più dell’onor potè la poltrona”, conclude.

