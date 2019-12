“Il mondo dentro cui ci troviamo è diverso da quello che abbiamo conosciuto. Cambia l’ambiente in cui viviamo, il clima, e in conseguenza di questo si aggravano gli effetti dei fenomeni naturali sui nostri territori. Questo è uno degli effetti più evidenti del cambiamento”, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante lo scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. “Oggi i mutamenti climatici fanno apparire fragili ed esposti i nostri territori, insicure le popolazioni che si trovano ad affrontare le drammatiche conseguenze di calamità che sarebbe illusorio definire eccezionali, data la frequenza”, ha aggiunto il Capo dello Stato che ha poi sottolineato la necessità di “una nuova cura del territorio” basato non sull’emergenza, ma “sulla prevenzione”.

