Era l’edizione numero del 9 del Grande Fratello quella di Paolo Mari, l’idraulico-modello che ebbe dentro la casa un’esperienza brevissima, costellata di liti e discussioni e soprattutto ricordata per la sua decisione di spogliarsi completamente davanti alle telecamere. Nella puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso, Mari è tornato a parlare di quella esperienza a distanza di 10 anni: “Ho avuto un periodo di forte depressione, avevo un disagio sociale che ho manifestato, purtroppo, davanti a molte persone”. Un racconto difficile, quello di Mari. “Una settimana dopo sono stato ricoverato con un trattamento sanitario obbligatorio, sono stato dichiarato aggressivo. Ero diventato violento, anche se non ho mai fatto male a nessuno, solo a me stesso“. Per fortuna ora Mari sta meglio: ha una compagna e tre figli, e dopo un lungo percorso ha smesso di prendere psicofarmaci vive una vita normale.

