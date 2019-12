“Io voglio credere ai capi della Lega che evidentemente hanno superato la sbornia antieuropeista del no al Mes visto che sono arrivati a proporre un governo di unità nazionale. Una simpatica tarantella. Se davvero hanno voglia di essere seri e responsabili verso questo Parlamento, votino il piano shock sui cantieri”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra al Senato. “Noi – ha concluso – non neghiamo la fiducia a questo governo, ma chiediamo al governo un cambio di passo perché il 2020 diventi l’anno della ripartenza per la crescita”

