“Mercato delle vacche? Una battuta simpatica. Questi sono palazzi in cui le persone entrano con alcuni propositi e poi si perdono. Quello che è successo al Senato è un’operazione di Salvini in estrema difficoltà e che cerca di creare una maggioranza più forte all’interno del parlamento attraverso cambi di casacca per provare a far cadere la maggioranza”, così Luigi Di Maio, a margine della presentazione della nuova organizzazione del Movimento, commenta la fuga dei senatori 5 stelle che sono passati al Carroccio. E poi aggiunge: “Dimostra che Lega è come il partito di Berlusconi di 20 anni fa“.

