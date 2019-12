Il 67enne politico riformista era stato arrestato nel maggio scorso per avere ucciso Mitra Ostad, sposata come seconda moglie. Appena 15 giorni dopo, dietro pagamento del Dieh, il prezzo del sangue deciso con la famiglia della vittima, quest'ultima aveva concesso il perdono che ha salvato la vita all'ex primo cittadino della capitale iraniana

Mohammad Ali Najafi, ex sindaco di Teheran, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione al termine di un processo per l’uccisione della moglie, dopo aver ottenuto, ad agosto, il perdono della famiglia che gli ha evitato la pena capitale. Najafi, secondo quanto reso noto dal suo avvocato, Hamid-Reza Goudarzi, è stato condannato a sei anni e sei mesi per l’uxoricidio e a un anno e due mesi per il possesso illegale di un’arma.

Il 67enne politico riformista era stato arrestato nel maggio scorso per avere ucciso Mitra Ostad, sposata come seconda moglie. A fine luglio un tribunale della Repubblica Islamica lo aveva condannato a morte, secondo l’applicazione della Qesas, la legge del taglione. Ma appena 15 giorni dopo, dietro pagamento del Dieh, il prezzo del sangue deciso con la famiglia della vittima, quest’ultima aveva concesso il perdono che ha salvato la vita all’ex primo cittadino della capitale iraniana.