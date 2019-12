“Siamo tanti, siamo tantissimi, superiamo i 35mila, ci dicono che siamo 40mila”. Le Sardine, per la prima volta riunite a Torino, hanno riempito piazza Castello. “La città non accetterà mai la Lega e ogni movimento che si ispira al fascismo” hanno detto, tra i cori “Torino non si Lega” e “Bella Ciao”. “In altre piazze si alzano le mani in saluto romano, noi qui lo facciamo per sventolare libri”, ha dichiarato Niccolò Pagani, il professore diventato celebre in Italia perché più volte vincitore del programma L’Eredità. Ai partecipanti era stato infatti chiesto dagli organizzatori di portare con sé un libro. “Crediamo nella cultura – ha concluso – e siamo scesi in piazza per dire che questo linguaggio non ci piace. Non tolleriamo l’odio”.

