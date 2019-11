Da qualche tempo ormai Barbie non è più solo la ragazza bionda dal fisico statuario ma ora ha deciso di rompere ulteriormente gli stereotipi e chiudere le celebrazioni per i suoi 60 anni con una bambola dedicata alla campionessa paralimpica Bebe Vio. Questa rientra nel progetto”Shero” che fa rappresentare alle Barbie la più ampia scala di modelli femminili, con l’obiettivo di poter ispirare la futura generazione di donne. In Italia le celebrazioni sono iniziate a marzo scorso con la chef stellata Rosanna Marziale, per poi proseguire ad aprile con Elisa, cantautrice, polistrumentista e produttrice musicale, a maggio con Sandra Savaglio, astrofisica,a settembre con Alberta Ferretti, stilista affermata nota in tutto il mondo e poi, infine, proprio Bebe Vio.

All’anagrafe Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, segno zodiacale Pesci, Bebe è una grande sportiva, schermitrice, campionessa paralimpica mondiale ed europea in carica di fioretto individuale ma soprattutto una grande donna e un orgoglio italiano. Appassionata di scherma fin dalla più tenera età, a 11 anni viene colpita da una meningite fulminante che le causa infezione, necrosi e successiva amputazione di avambracci e gambe. Senza braccia non si può tirare di scherma e in quel momento non esistono protesi adatte, ma come dice Bebe “se sembra impossibile allora si può fare”. Con l’energia e la grinta che la contraddistinguono riesce ad affrontare la rieducazione e nel mentre scopre che esiste la scherma in carrozzina. Il suo sogno olimpico non è spezzato. Suo padre progetta la protesi su cui innestare il fioretto e Bebe diventa la prima atleta al mondo con il braccio armato protesizzato.

Il resto è tanta passione, sacrificio, emozione, lavoro, determinazione e allenamenti sino a raggiungere il traguardo che aveva in mente fin da bambina: la medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. Grazie allo sport Bebe ce l’ha fatta, ha ricominciato a vivere e per aiutare altri bambini che si trovano nella stessa situazione ha fondato con i genitori art4sport, un’associazione onlus che aiuta i bambini amputati ad integrarsi nella società attraverso lo sport. Proprio insieme a Chitra, una piccola atleta di 8 anni che fa parte di questa associazione, che Bebe sarà protagonista del nuovo video ispirazionale di Barbie. Bebe si definisce una ragazza come le altre, per noi è molto di più. E’ una “role model”, un esempio per tutte le bambine future donne, Bebe è una forza della natura, bellissima, fortissima, una campionessa nello sport ma soprattutto nella vita. Passione e determinazione sono le parole d’ordine per questa piccola grande donna per la quale “lamentarsi non serve a niente, solo a perdere un sacco di tempo” e il suo consiglio per le bambine che vogliono seguire il suo esempio è molto semplice ma fondamentale: “Sorridi sempre, anche se non ne hai voglia. Quando sembra che tutto vada storto cerca di riderci sopra. Senza ironia e, soprattutto senza autoironia qualsiasi difficoltà diventa un peso enorme da sopportare. A riderci su, invece, si alleggerisce anche il momento più difficile.”