Una brusca frenata di un convoglio della metropolitana 1 di Milano ha generato grande spavento fra i passeggeri e undici persone sono rimaste contuse. Il 118 ha mandato sul posto alcuni mezzi per assicurarsi delle condizioni dei passeggeri. L’episodio è accaduto alle 16.40 nei pressi della fermata di Bisceglie.

È stata più che altro la paura a rendere necessari i soccorsi. Per fortuna, nessuno ha riportato fratture, anche se uno dei passeggeri è stato portato via in barella. Sul luogo si è recato anche il personale dell’Atm, per cercare di capire le cause della frenata.