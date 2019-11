Ringraziamenti pubblici da parte del governatore ligure Giovanni Toti e dei sindaci della provincia di Savona per Daniele Cassol, 56 anni, il vigilante che dopo esser riuscito a fermarsi a pochi metri dall’orlo del baratro creato dal crollo del viadotto sulla A6 Torino-Savona, ha bloccato il traffico autostradale, compreso un pullman con decine di persone a bordo. “Quando sono arrivato c’era una macchina ferma sull’orlo del baratro – ha detto Cassol -. Mi sono fermato e d’istinto sono sceso e ho cercato di bloccare il traffico. Poi sono andato a vedere se ci fossero macchine di sotto. Non avrei esitato a scendere se ci fosse stata una macchina giù. Poi mi sono messo in contatto con le forze dell’ordine”. “La sorte – ha detto Toti – ha voluto che quella frana facesse cadere il ponte, la sorte ha voluto che ci fosse un signore che ha avuto la prontezza di spirito di bloccare tutti gli altri”

