“Faremo gli Stati generali, probabilmente a marzo, ma quello che mi sta più a cuore, la struttura dei facilitatori, è già a buon punto”. A dirlo è Francesca D’Uva, capogruppo del M5s alla Camera, a margine dell’evento di illuminazione di Montecitorio in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il deputato non si espone per quanto riguarda le regionali: “bisogna chiedere ai calabresi”.