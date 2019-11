È stato arrestato venerdì sera a Lucca un ragazzo di 21 anni accusato di violentato una studentessa dominicana la notte tra il 12 e il 13 ottobre scorso all’uscita dalla discoteca Old Fashion in viale Alemagna a Milano. Il giovane è stato individuato e fermato dalla polizia e ora si trova agli arresti domiciliari. La giovane, secondo gli inquirenti, era stata avvicinata dal ragazzo mentre era in uno stato di forte alterazione dovuto all’alcol. Il 21enne l’aveva poi portata in un lungo appartato e aveva abusato di lei.

La mattina seguente, la ragazza si era rivolta agli uffici di polizia ferroviaria della stazione Garibaldi e aveva raccontato quanto accaduto. In seguito era stata accompagnata alla clinica Mangiagalli, dove era stata assistita dal centro per il “Soccorso Violenza Sessuale”. I primi accertamenti medici e giudiziari erano stati trasmessi in Procura: il magistrato aveva affidato le indagini alla quarta sezione della Squadra mobile, specializzata nei reati di carattere sessuale.