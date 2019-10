Una studentessa sudamericana, di recente trasferita a Milano, ha sporto denuncia contro un uomo per violenza sessuale. Stando a quando riportato dalla giovane, tutto si è verificato intorno alle quattro di mattina fra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, in viale Alemagna, fuori dalla discoteca Old Fashion, dove aveva passato la serata: l’aggressore, che aveva conosciuto poche ore prima, l’ha trascinata per un braccio tra le auto parcheggiate nel viale alberato e lì l’ha stuprata. La mattina dopo la ragazza si è rivolta agli uffici di polizia ferroviaria della stazione Garibaldi – si legge su Il Corriere – e ha raccontato quanto accaduto. In seguito è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli, dove è stata assistita dal centro per il ‘Soccorso Violenza Sessuale’. I primi accertamenti medici e giudiziari sono stati trasmessi in Procura: il magistrato ha incaricato la quarta sezione della Squadra mobile, specializzata nei reati di carattere sessuale. Si attende, ora, l’anali dei video registrati dalle telecamere di sicurezza – del locale e di quelle presenti nei dintorni – per ottenere maggiori informazioni sull’aggressore.

