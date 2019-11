“Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in segreto in Marocco“. È quanto sostiene Novella 2000 che ha pubblicato uno scoop secondo cui l’attaccante della Juventus sarebbe convolato a nozze con la fidanzata in una cerimonia blindatissima celebrata in Marocco. A confermare la notizia, il settimanale pubblica le dichiarazioni rilasciate da una fonte anonima molto vicina alla coppia: “Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso: quel giorno Cristiano è andato a Madeira dai suoi legali e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina. Prima di allora tutto il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì Georgina”. È già dall’anno scorso che si susseguono i rumors di un possibile matrimonio tra Cr7 e Gerogina ma, finora, nessuna aveva trovato una conferma ufficiale. Che sia la volta buona?

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore