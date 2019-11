"L'obiettivo delle sue comunicazioni su Internet - spiegano i magistrati tedeschi - pensiamo fosse quello di preparare attacchi terroristici". In casa trovati fucili d'assalto, mitra e altre armi da fuoco

È stato arrestato con l’accusa di terrorismo e nel suo appartamento hanno trovato fucili d’assalto, mitra e altre armi da fuoco. È così finito in manette a Berlino un siriano di 37 anni che, secondo i primi accertamenti, ha cercato e scambiato informazioni su internet su come costruire una bomba. Online, secondo quanto riferiscono i media locali, ha anche comprato una soluzione di acetone e acqua ossigenata, entrambi necessari per la produzione del triacetontriperossido altamente esplosivo.

La procura di Kalrsruhe ha aperto una inchiesta e i magistrati ritengono che “l’obiettivo delle sue comunicazioni in chat fosse quello di preparare attacchi terroristici. La bomba – hanno aggiunto – sarebbe esplosa in un momento sconosciuto e in una località sconosciuta della Germania. Lo scopo era quello di uccidere e ferire il maggior numero possibile di persone. Si indaga su un possibile atteggiamento radicale islamista dell’uomo”.