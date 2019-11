Appalti diretti, in cambio di denaro e altro per un totale di circa 110mila euro. Due imprenditori e un geometra del settore manutenzione del Comune di Induno Olona (Varese) sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare (due in carcere e una ai domiciliari) emessa dal gip di Varese per corruzione, peculato, riciclaggio, reati in materia di appalti, fatture false e truffa ai danni del bilancio comunale. Sono ventisei in totale le persone indagate e 44 le perquisizioni eseguite oggi dalle Fiamme gialle.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore