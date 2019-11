Le sirene dei Vigili del fuoco e l’applauso della gente in lacrime ha accompagnato l’arrivo delle salme dei vigili del fuoco morti nell’esplosione di Quargnento nella cattedrale di Alessandria, dove il vescovo, monsignor Guido Gallese, ha celebrato i funerali. I feretri sono stati portati a spalla dai colleghi delle tre vittime dalla vicina piazza della Libertà tra due ali di folla. “Bisogna capire perché e chi ha fatto questo” ha detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Alessandria, Roberto Marchioni, dall’altare della cattedrale, di fronte ai feretri dei tre pompieri morti. “Siamo passati dalla speranza che tutto si risolvesse per il meglio al rendersi conto che non sarebbe andata così – spiega commosso – all’incredulità e poi alla rabbia“. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier ha incontrato e abbracciato i famigliari di tre vigili, rivolgendo loro le condoglianze

