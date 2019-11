Per l’“è improprio parlare di scudo e di immunità. Noi stiamo ragionando su una, che superi il vaglio di costituzionalità e che sancisca un principio semplice: chi inquina paga ma chi deve attuare un piano ambientale non può rispondere per colpe altrui o del passato”. A dirlo il ministro per il Sud, prima del vertice a Palazzo Chigi tra governo e ArcelorMittal sull’ex Ilva di Taranto . E ancora: “Vale per l’ex Ilva, ma deve valere dove c’è un’azienda che vuole“.