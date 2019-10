Morgan diventa papà per la terza volta. A rivelarlo è il settimanale Chi, secondo cui la nuova compagna del cantante, Alessandra Cataldo, è incinta e già al quinto mese di gravidanza. Lei e Marco Castoldi si frequentano ormai da quasi tre anni e sarebbero in attesa di un maschietto. Se così fosse, sarebbe il primo fiocco azzurro per il cantante, che ha già due figlie femmine avute dalle precedenti relazioni: Anna Lou, 18 anni, con Asia Argento, e Lara, 6 anni, nata dalla storia con Jessica Mazzoli, ex concorrente di X Factor che Morgan ha conosciuto proprio quando era giudice della trasmissione.

Ma chi è la nuova fiamma di Morgan? Di lei si sa ben poco dal momento che è molto riservata e si tiene lontana dai riflettori. Alessandra Cataldo non ha infatti profili social pubblici e non ha mai rilasciato interviste, non solo, tranne gli scatti pubblicati dal settimanale Chi, non ci sono neanche altre foto pubbliche che la immortalano con il cantante. Secondo quanto riferiscono i siti di gossip, sembra che Alessandra fosse una grande fan di Morgan e che i due si siano conosciuti proprio così, per poi innamorarsi.