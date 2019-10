Il controllo nell'appartamento sulla Cassia è scattata dopo un controllo sul giovane che però ha dichiarato di non sapere nulla della droga

Un grammo di eroina e un bilancino di precisione in camera. Per questo Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller, è stato denunciato dai carabinieri.

I militari dell’Arma hanno trovato nell’appartamento di Roma, come riporta Il Messaggero, anche tre cittadini del Gambia, suoi ospiti, o forse affittuari, che sotto al letto avevano una valigia con chilo e settecento grammi di marijuana e quattromila euro in contanti. I tre africani sono stati arrestati e processati per direttissima.

Il controllo nell’appartamento sulla Cassia è scattata dopo un controllo su Koons, 26 anni, che però ha dichiarato di non sapere nulla della droga. Durante il controllo in casa è arrivata anche l’ex pornostar totalmente estranea a ogni addebito.