Il rocker di Zocca sarà all'autodromo Dino e Enzo Ferrari, dove manca dal 2005. E sembra che il suo palco sarà quello dei Pearl Jam che saranno in Italia per un'unica data

“Notizia esplosiva, abusiva!“. Questo quanto scritto su una Instagram story postata da Vasco Rossi che in effetti annuncia una grande novità: “Non è stato facile, ma sono riuscito a convincere il mio promoter a organizzare un festival rock a Imola”. Prossima estate quindi, il rocker di Zocca sarà all’autodromo Dino e Enzo Ferrari, dove ha fatto l’ultimo live nel 2005. E sembra che il suo palco sarà quello dei Pearl Jam che saranno in Italia per un’unica data. Gli show imolesi del Blasco potrebbero essere due e ci sarà anche una data al festival Firenze Rocks. Per ora non ci solo altre informazioni: quel che è certo è che Vasco torna a Imola.