La leader di Fratelli d'Italia, in un comunicato, dichiara il suo malcontento per una manifestazione che doveva essere "di tutti", senza l'ingombro dei simboli politici: "In una piazza che, con passione, abbiamo contribuito a riempire, un’altra occasione persa per dimostrare che siamo compatti"

Dopo le polemiche sulla partecipazione di Casapound, anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, polemizza contro l'organizzazione della manifestazione del centrodestra in piazza San Giovanni, a Roma, alla quale prenderanno parte, tra gli altri, anche il capo politico della Lega (che ha lanciato l'evento), Matteo Salvini, e il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi. A indispettire Meloni è il fatto che a colorare la manifestazione, anche sul palco, saranno soprattutto i simboli del Carroccio: "Fratelli d'Italia, su tutto il territorio nazionale, si sta mobilitando per la grande manifestazione di domani a piazza San Giovanni. Ci saremo, con le bandiere tricolori, come avevamo promesso e come tutti avevamo annunciato. Mi dispiace però dover scoprire, a 24 ore dal suo svolgimento, che quella che doveva essere una manifestazione di tutti avrà in realtà i simboli della Lega, addirittura sul palco", ha scritto in una nota.

La leader di FdI rivendica il diritto di partecipare a una "manifestazione di tutti", senza l'ingombro dei simboli politici: "Come se fossimo ospiti in casa d'altri, in una piazza che, con passione, abbiamo contribuito a riempire – ha concluso Meloni – Peccato, un'altra occasione persa per dimostrare che siamo compatti, per mettere i sogni del nostro grande popolo prima degli interessi del singolo partito".