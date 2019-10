Sono tre gli episodi contestati ai due politici dell'Unione di Centro, posti ai domiciliari e sospesi dal partito dopo gli arresti: oltre alla tentata concussione, anche due casi di presunta corruzione. In un filone dell'inchiesta, come già noto da mercoledì, è indagato per corruzione anche il governatore Michele Emiliano che si è difeso dicendo di non aver accettato l'indicazione arrivata per la guida di un'Azienda per i servizi alla persona

L’ex deputato dell’Udc Angelo Cera e il figlio Napoleone, consigliere regionale pugliese dei Popolari, sono finiti ai domiciliari con l’accusa di tentata concussione in un filone di un’inchiesta del pm della procura di Foggia Marco Gambardella che coinvolge anche l’assessore regionale al Welfare, Salvatore Ruggeri, e il governatore Michele Emiliano, indagato per corruzione.

Sono tre gli episodi contestati ai due politici dell’Unione di Centro, sospesi dal partito dopo gli arresti: il primo riguarda un tentativo di concussione, secondo gli investigatori della Guardia di finanza, ai danni di alcuni dirigenti del Consorzio di Bonifica per la Capitanata finalizzati all’assunzione di alcune persone. Il secondo è un episodio di corruzione finalizzata a sospendere l’affidamento alla Sanitaservice della gestione del Centro unico prenotazioni.

Infine il terzo sarebbe un episodio di corruzione per favorire la nomina, quale commissario dell’Asp, di una persona indicata dai due Cera. In cambio padre e figlio avrebbero appoggiato Francesco Miglio, candidato sindaco a San Severo che è poi stato eletto.

Napoleone Cera è indagato insieme al governatore Emiliano e l’assessore regionale Ruggeri nell’inchiesta legata alla nomina del commissario dell’Azienda per i Servizi alla Persona “Castriota e Corropoli” di Chieuti, in provincia di Foggia. Mercoledì, il presidente della Regione Puglia aveva annunciato la sua iscrizione nel registro degli indagati spiegando di non aver accolto “tale indicazione formulatami sin dal febbraio 2019, tanto che nessuna nomina è stata effettuata sino ad oggi”.

A sentire Emiliano, la segnalazione incriminata non è andata a buon fine perché la persona indicata è stata ritenuta “non pienamente soddisfacente alla luce delle mie prerogative discrezionali”. Da qui la conclusione del presidente regionale: “Rispondo dunque per una nomina mai effettuata per non avere mai accolto le indicazioni di coloro che la peroravano“. L’ipotesi dell’accusa è che in cambio della nomina, i Cera avrebbero assicurato il loro appoggio al candidato alla carica di sindaco di San Severo di Miglio, caldeggiato da Emiliano.

Anche per questa vicenda il pm aveva chiesto l’arresto per i due Cera, ma il gip Armando Dello Iacovo ha ritenuto che non ci fossero gli estremi per emettere le misure cautelari non essendoci l’evidenza di un “collegamento tra l’appoggio elettorale e la nomina del commissario dell’Asp”. Il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, nel corso di una conferenza stampa, ha affermato che “se il presidente della Regione Puglia vorrà recarsi qui a rendere dichiarazioni spontanee che chiariscono la sua posizione troverà la porta della procura aperta. Nel frattempo stiamo valutando se interrogarlo o meno”.